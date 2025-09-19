Двойное ДТП в столице: водитель врезался в дерево, а затем его сбил другой автомобиль

Фото: Национальная полиция

В Соломенском районе Киева, на улице Борщаговской, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь в направлении Индустриального путепровода, из-за сложных погодных условий не справился с управлением и врезался в дерево.

Во время осмотра повреждений своего автомобиля мужчину сбил 40-летний водитель Smart, который также не справился с управлением на этом участке дороги.

Потерпевший получил переломы и травмы головы и был госпитализирован. Сейчас его состояние – удовлетворительное.

По факту ДТП полиция приступила к уголовному производству.

