Фото: Нацполіція

Аварія сталась 20 вересня, близько 20 години на трасі "Київ-Чоп" у селі Антопіль. 60-річний потерпілий загинув на місці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

55-річний водій Toyota Land Cruiser Prado наїхав на 60-річного пішохода. Чоловік переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Водій сам викликав "швидку", проте, на жаль, медики, попри вжиті реанімаційні заходи, констатували смерть чоловіка у кареті швидкої. Водій був тверезий, його автомобіль забрали.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий проводить досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині позашляховик з'їхав з дороги та перекинувся. Водій загинув на місці.