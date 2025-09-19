Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
В четверг, 18 сентября, около 19:30, на улице Чудновской в Житомире водитель автомобиля Volkswagen на пешеходном переходе сбил пешехода. Жертвой ДТП стал 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и, к сожалению, скончался в больнице. Водитель задержан.
При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование.
Напомним, ранее на Житомирщине авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.
