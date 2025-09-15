12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 15:29

На Рівненщині винесли вирок 28-річному чоловіку за збут наркотиків

15 вересня 2025, 15:29
Фото: Національна поліція України
Суд покарав чоловіка, який під час іспитового строку знову потрапив у поле зору правоохоронців через збут психотропів

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Вараші суд виніс вирок 28-річному місцевому жителю, якого обвинувачували у збуті психотропних речовин. Чоловіка засуджено до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Відомо, що він уже мав судимість і на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні за зберігання наркотиків.

За даними поліції, торік у листопаді та грудні правоохоронці задокументували два факти продажу чоловіком психотропної речовини PVP. Заборонені речовини він передавав "з рук у руки". Експертиза підтвердила, що йдеться про особливо небезпечний вид наркотиків.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відтоді чоловік перебуває в ізоляторі. Після завершення досудового розслідування справу скерували до суду.

Суд врахував, що злочин вчинено повторно, а обставин, які б пом’якшували покарання, не встановлено. Вирок поки що не набрав законної сили. Сторони мають право оскаржити його протягом 30 діб.

Раніше повідомлялося, на Київщині правоохоронці викрили 42-річного жителя Бучанського району, який зберігав удома амфетамін. Тоді з’ясувалося, що чоловік планував збувати наркотики на території району, а вилучені речовини направили на експертизу.

