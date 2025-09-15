На Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать

фото: Офис генерального прокурора

В Закарпатской области будут судить "черного археолога", который незаконно раскопал и пытался продать уникальное сокровище

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Следствием установлено, что в феврале 2025 года обвиняемый производил раскопки на памятнике археологии. Там он нашел 11 фрагментов горшка, внутри которых содержались четыре бронзовых топора кельтов. Находки датируются XII–IX ст. до нашей эры.

"Осознавая важность найденного, мужчина не сообщил о находке, а присвоил ее и пытался продать на одном из интернет-аукционов", – говорится в сообщении.

Правоохранители предотвратили незаконную продажу. Обвиняемому инкриминировали незаконное проведение археологических изысканий, раскопок на объекте археологического наследия и незаконное присвоение найденного клада, имеющего особую культурную ценность (часть 1 статьи 298 и часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в июне пограничники задержали 39-летнего жителя Закарпатья, пытавшегося переместить через границу предметы, составляющие историческую и культурную ценность. Человек имел при себе 20 монет и 14 украшений.