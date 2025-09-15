Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 14-летняя девочка из Запорожской области, которая в последние четыре года жила в Дубне, вышла на колеи и легла. Машинист электровоза применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм девочка погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 12 сентября на Львовщине поезд насмерть сбил мужчину. По данным полиции, погибшему около 40-45 лет.