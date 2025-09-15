12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 15:18

"Легла на пути": в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летний девочка

15 сентября 2025, 15:18
Фото: полиция
Трагедия произошла в Дубно вечером 13 сентября на перегоне "Дубно-Озеряне"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 14-летняя девочка из Запорожской области, которая в последние четыре года жила в Дубне, вышла на колеи и легла. Машинист электровоза применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм девочка погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 12 сентября на Львовщине поезд насмерть сбил мужчину. По данным полиции, погибшему около 40-45 лет.

15 сентября 2025
