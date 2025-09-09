Иллюстративное фото

В Харькове мужчина, уже имевший три приговора за незаконное обращение наркотиков, снова оказался на скамье суда. Его судили за незаконное хранение наркотических веществ

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Освободился из тюрьмы мужчина только в 2020 году. Тогда он стал на учет к врачу-наркологу и зарегистрировался в медцентре на получение заместительной терапии в виде "Метадона". В течение 2021 года он обращался в другие медицинские центры, регистрировался повторно. "Метадон", который он получал, он продавал.

Следователи доказали более 45 эпизодов незаконного получения препарата. Учитывая предыдущие судимости, его приговорили к девяти годам лишения свободы.

