15 вересня 2025, 12:30

На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує

15 вересня 2025, 12:30
Фото: Нацполіція
Жителя Рівненщини помістили до ізолятора. Через наркотики йому загрожує ув'язнення  

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, 38-річний чоловік продавав наркотичні речовини "з рук в руки". Гроші за це він отримував на банківську картку. При цьому він заздалегідь домовлявся про місце та час передачі товару.

Правоохоронці викрили дилера в травні, коли він за 1 000 гривень продав канабіс. Аналогічна ситуація сталась у квітні: тоді він за 1 500 гривень продав пакетик з наркотиком, що і підтвердила експертиза.

Зараз суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень, яку він не вніс. Чоловік може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розкрили банду, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Підозрюваних затримали, а справу передано до слідчих для подальшого розслідування.

наркотики Рівненська область
