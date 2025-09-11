Фото: полиция

ДТП произошло вечером 10 сентября на объездной дороге поселка Великие Борки в Тернопольском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 19:30 несовершеннолетний житель села Байковцы на мотоцикле KOVI SZV, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате аварии юноша получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.

У обоих водителей отобрали образцы крови для проверки на алкоголь.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

