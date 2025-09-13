Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Рівному поліцейські проводять досудове розслідування через інцидент у спортивному клубі, внаслідок якого 14-річного підлітка госпіталізували до реанімації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 11 вересня близько 20:30 під час тренування з кікбоксингу.

Як повідомили медики, хлопець отримав удар ногою в сонячне сплетіння під час спарингу, впав та знепритомнів. Ймовірно, у нього сталася зупинка серця.

Зазначається, що тренер – 43-річний мешканець Рівного – почав надавати допомогу не одразу. Після виклику швидка прибула на місце та провела серцево-легеневу реанімацію. Хлопця госпіталізували та підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Поліція встановлює всі обставини події. Досудове розслідування триває.

