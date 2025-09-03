Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области полицейские установили злоумышленника, вступившего в половые отношения с несовершеннолетней

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 30 августа на специальную линию "102" поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что неизвестный совершил преступные действия по ее 15-летней дочери.

В ходе следствия установлено, что 19-летний парень, находясь в одном из селений городского типа, познакомился с девушкой. По дороге домой в лесополосе он совершил по несовершеннолетнему действию сексуального характера по добровольному согласию.

Затем злоумышленник начал душить девушку, в результате чего она потеряла сознание, и скрылся с места происшествия.

Нарушитель задержан. Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

