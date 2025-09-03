01:25  03 сентября
03 сентября 2025, 08:26

На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком

03 сентября 2025, 08:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области полицейские установили злоумышленника, вступившего в половые отношения с несовершеннолетней

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 30 августа на специальную линию "102" поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что неизвестный совершил преступные действия по ее 15-летней дочери.

В ходе следствия установлено, что 19-летний парень, находясь в одном из селений городского типа, познакомился с девушкой. По дороге домой в лесополосе он совершил по несовершеннолетнему действию сексуального характера по добровольному согласию.

Затем злоумышленник начал душить девушку, в результате чего она потеряла сознание, и скрылся с места происшествия.

Нарушитель задержан. Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Виннице суд осудил мужчину за длительное издевательство и изнасилование собственной дочер , почти год психологически тиранившего ребенка. Отец запрещал девочке общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 изнасиловал ее в автомобиле.

Харьковская область подросток девушка полиция парень насилие
07 августа 2025
