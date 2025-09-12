19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 20:06

Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт

12 сентября 2025, 20:06
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Рокитновский районный суд Ровенской области вынес приговор 70-летней Анне Водопьян, которая за взятки организовывала редактирование списков командировок в зону боевых действий в одной из воинских частей. Пенсионерка действовала вместе со своим племянником – военнослужащим той же части, который после разоблачения начал свидетельствовать против нее

Об этом пишет ZANID.NET со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что с июля 2023 по июнь 2025-го Анна Водопьян из села Березово Сарненского района, используя свои связи, влияла на формирование списков на командировки, добавляя или изымая фамилии за взятки.

Племянник пенсионерки подыскивал желающих избежать отправления на фронт, собирал с них деньги (около 5 тыс. долларов за исключение из приказа) и передавал их тете.

Схему разоблачили благодаря военнослужащим, сообщившим о преступлении. После задержания племянник сотрудничал со следствием и дал показания против Анны Водопьян, которая признала вину и заключила соглашение с прокурором.

Суд признал Водопьяна виновной в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору и назначила штраф в размере 51 тыс. грн. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая за взятки помогала мужчинам избежать мобилизации. Следователи задокументировали, что за 9500 долларов один из клиентов был снят с базы розыска и забронирован на предприятии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область мобилизация суд списки взятка фронт штраф пенсионерка
В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов
11 сентября 2025, 17:59
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29
Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15
В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51
Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39
В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12
Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »