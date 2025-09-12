Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт

Иллюстративное фото: из открытых источников

Рокитновский районный суд Ровенской области вынес приговор 70-летней Анне Водопьян, которая за взятки организовывала редактирование списков командировок в зону боевых действий в одной из воинских частей. Пенсионерка действовала вместе со своим племянником – военнослужащим той же части, который после разоблачения начал свидетельствовать против нее

Об этом пишет ZANID.NET со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что с июля 2023 по июнь 2025-го Анна Водопьян из села Березово Сарненского района, используя свои связи, влияла на формирование списков на командировки, добавляя или изымая фамилии за взятки.

Племянник пенсионерки подыскивал желающих избежать отправления на фронт, собирал с них деньги (около 5 тыс. долларов за исключение из приказа) и передавал их тете.

Схему разоблачили благодаря военнослужащим, сообщившим о преступлении. После задержания племянник сотрудничал со следствием и дал показания против Анны Водопьян, которая признала вину и заключила соглашение с прокурором.

Суд признал Водопьяна виновной в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору и назначила штраф в размере 51 тыс. грн. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая за взятки помогала мужчинам избежать мобилизации. Следователи задокументировали, что за 9500 долларов один из клиентов был снят с базы розыска и забронирован на предприятии.