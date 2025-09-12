Штраф за хабарі: на Рівненщині 70-річна жінка організувала схему уникнення відряджень на фронт

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок 70-річній Ганні Водоп'ян, яка за хабарі організовувала редагування списків відрядження у зону бойових дій в одній з військових частин. Пенсіонерка діяла разом зі своїм племінником – військовослужбовцем тієї ж частини, який після викриття почав свідчити проти неї

передає RegioNews.

Зазначається, що з липня 2023 року по червень 2025-го Ганна Водоп'ян із села Березове Сарненського району, використовуючи свої зв'язки, впливала на формування списків на відрядження, додаючи або вилучаючи прізвища за хабарі.

Племінник пенсіонерки підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав із них гроші (близько 5 тис. доларів за виключення з наказу) і передавав їх тітці.

Схему викрили завдяки військовослужбовцям, які повідомили про злочин. Після затримання племінник співпрацював зі слідством і надав свідчення проти Ганни Водопʼян, яка визнала провину та уклала угоду з прокурором.

Суд визнав Водоп'ян винною у зловживанні впливом за попередньою змовою і призначила штраф у розмірі 51 тис. грн. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

