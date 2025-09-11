15:14  11 сентября
11 сентября 2025, 17:59

В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов

11 сентября 2025, 17:59
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Жителя Одесщины приговорили к лишению свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацию имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Великомихайловской общины в организации незаконной переправки в соседнее государство двух военнообязанных мужчин в марте 2025 года. свои услуги он оценил в 10 000 долларов, которые клиенты должны были перечислить на криптогаманец после удачного пересечения границы.

Для реализации преступного плана делец предложил пограничнику 3000 долларов, чтобы тот помог. Впрочем, об этом предложении военнослужащий доложил своему руководству.

После передачи пограничнику аванса в размере 1500 долларов, злоумышленник был задержан в процессуальном порядке, а деньги – изъяты в качестве вещественных доказательств.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, 10 сентября в Одесской области пограничники задержали злоумышленников, пытавшихся переправить в Молдову мужчин призывного возраста. Стоил такой трансфер в 7000 долларов.

11 сентября 2025
