09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 10:43

На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор

11 сентября 2025, 10:43
В селе Трипутня Сарненского района, что в Ровенской области, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) разъезжали в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает местный телеканал itv, передает RegioNews.

Впоследствии автомобиль врезался в забор, повредив забор старосты села.

"Я не видел момент удара, но услышал мощный звук именно когда бус въехал в забор", - рассказал Петр Чайковский.

Местные жители возмущены поведением работников ТЦК, отмечают, что те были в состоянии алкогольного опьянения.

"Они ехали, как бешеные, хорошо, что никто не пострадал", – говорят очевидцы.

В ТЦК заявили, что назначили служебное расследование, а все убытки возместят в ближайшее время.

"По данному факту продолжается расследование. Все убытки, нанесенные гражданам, будут возмещены", – сообщила представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова.

Напомним, недавно в Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку. Толпа людей заблокировала служебный автомобиль на территории жилого комплекса.

Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
11 сентября 2025, 11:10
В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки
11 сентября 2025, 10:35
Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона
11 сентября 2025, 09:57
На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
11 сентября 2025, 09:28
11 сентября 2025, 09:05
Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн
11 сентября 2025, 08:55
11 сентября 2025, 08:36
Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб
11 сентября 2025, 08:29
Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
11 сентября 2025, 08:14
