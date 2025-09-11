На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор

Скриншот с видео

В селе Трипутня Сарненского района, что в Ровенской области, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) разъезжали в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает местный телеканал itv, передает RegioNews.

Впоследствии автомобиль врезался в забор, повредив забор старосты села.

"Я не видел момент удара, но услышал мощный звук именно когда бус въехал в забор", - рассказал Петр Чайковский.

Местные жители возмущены поведением работников ТЦК, отмечают, что те были в состоянии алкогольного опьянения.

"Они ехали, как бешеные, хорошо, что никто не пострадал", – говорят очевидцы.

В ТЦК заявили, что назначили служебное расследование, а все убытки возместят в ближайшее время.

"По данному факту продолжается расследование. Все убытки, нанесенные гражданам, будут возмещены", – сообщила представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова.

Напомним, недавно в Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку. Толпа людей заблокировала служебный автомобиль на территории жилого комплекса.