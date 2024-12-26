В Киеве будут судить мужчину, который довел до самоубийства 18-летнего парня

фото: полиция

Прокуроры направили в суд дело житель Кировоградщины, обвиняемый в доведении до самоубийства 18-летнего парня в Киеве. Фигурант угрожал парню из-за того, что тот встречался с его несовершеннолетней падчерицей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева и Киевскую городскую прокуратуру.

Известно, 37-летний мужчина увидел в телефоне падчерицы фото интимного характера с ее парнем, с которым девушка находилась в длительных отношениях. Мужчина пригласил парня на встречу, во время которой унижал парня, обвинял в изнасиловании и распространении порнографии. Он угрожал парню уголовной ответственностью, требовал деньги и призвал немедленно уехать из Киева.

Мужчина силой отобрал у парня телефон и заставил сообщить ему пароль. После этого с телефона парня злоумышленник начал звонить по телефону его знакомым и родным и говорить вещи, которые дискредитируют парня. Правоохранители подчеркивают, что мужчина понимал, что такими действиями травмирует молодого человека.

"Продолжая издевательство над любимым своей падчерицей, мужчина заставил парня облить себя зеленкой и побрить волосы на голове", - рассказали в прокуратуре.

По данным полиции, мужчина издевался над юношей в течение двух часов. После этих унижений 18-летний парень выпрыгнул с балкона 9 этажа своего дома в Деснянском районе Киева. Парень скончался на месте.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о доведении до самоубийства и грабеже, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни мужчина довел 13-летнего сына до самоубийства.