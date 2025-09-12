16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 17:40

На Рівненщині чоловік побив матір та вбив батька

12 вересня 2025, 17:40
Фото: Нацполіція
На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив батька. Літній чоловік помер від щонайменше десяти ударів ножем

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 51-річний чоловік 10 років перебуває на обліку у лікаря-психіатра. 12 вересня він завдав удари по голові та тілу 77-річній матері та виштовхнув її на вулицю. Коли він повернувся, що щонайменше десять разів вдарив 81-річного батька ножем. Літній чоловік тоді лежав на ліжку.

77-річна постраждала сказала про це 55-річній доньці, а та звернулась до поліції. Зловмисника затримали, він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця. Фігурант погрожував хлопцеві через те, що той зустрічався з його неповнолітньою падчеркою.

12 вересня 2025
07 серпня 2025
