За даними правоохоронців, 51-річний чоловік 10 років перебуває на обліку у лікаря-психіатра. 12 вересня він завдав удари по голові та тілу 77-річній матері та виштовхнув її на вулицю. Коли він повернувся, що щонайменше десять разів вдарив 81-річного батька ножем. Літній чоловік тоді лежав на ліжку.

77-річна постраждала сказала про це 55-річній доньці, а та звернулась до поліції. Зловмисника затримали, він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

