На Рівненщині чоловік побив матір та вбив батька
На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив батька. Літній чоловік помер від щонайменше десяти ударів ножем
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, 51-річний чоловік 10 років перебуває на обліку у лікаря-психіатра. 12 вересня він завдав удари по голові та тілу 77-річній матері та виштовхнув її на вулицю. Коли він повернувся, що щонайменше десять разів вдарив 81-річного батька ножем. Літній чоловік тоді лежав на ліжку.
77-річна постраждала сказала про це 55-річній доньці, а та звернулась до поліції. Зловмисника затримали, він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця. Фігурант погрожував хлопцеві через те, що той зустрічався з його неповнолітньою падчеркою.