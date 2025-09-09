Пошла по клюкву и заблудилась: на Ровенщине пенсионерку спасли из болота

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области спасти 78-летнюю женщину, застрявшую в болоте во время сбора клюквы. Событие произошло недалеко от поселка Клесов

Отмечается, что местные жители заметили в грязи обессиленную пожилую женщину без сознания и сразу сообщили работникам поселкового совета. Те, в свою очередь, обратились к полицейскому офицеру общины.

Из-за труднодоступности местности добраться до пострадавшей на обычном транспорте было невозможно. Правоохранитель оперативно организовал квадроцикл и вызвал скорую помощь. Вместе с медиками он нес женщину на носилках более 600 метров до ближайшего транспорта.

Пенсионерку госпитализировали. По предварительным данным, ее жизни пока ничего не угрожает.

Как выяснилось, женщина – жительница Костополя. Она пошла в лес собирать клюкву и никого из родственников не сообщила о своих планах. Поскольку проживает одна, исчезновение не сразу заметили.

