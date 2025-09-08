Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло 7 сентября около 17:50 в селе Шубков Ровенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель за рулем Audi врезался в попутный Citroen, которым управлял 59-летний мужчина из Кировоградской области. От удара Audi вылетел с дороги и врезался в бетонный столб.

Водитель Citroen погиб на месте, водитель Audi не пострадал. Его задержали, осмотр показал, что он был трезв.

Задержанному 25-летнему парню объявили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

