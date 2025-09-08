Смертельная авария в Ровенской области: Audi протаранил Citroen
Смертельное ДТП произошло 7 сентября около 17:50 в селе Шубков Ровенского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель за рулем Audi врезался в попутный Citroen, которым управлял 59-летний мужчина из Кировоградской области. От удара Audi вылетел с дороги и врезался в бетонный столб.
Водитель Citroen погиб на месте, водитель Audi не пострадал. Его задержали, осмотр показал, что он был трезв.
Задержанному 25-летнему парню объявили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 7 сентября в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько тратить на килограмм
08 сентября 2025, 22:05В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
08 сентября 2025, 21:50На Днепропетровщине браконьер наловил рыбы более чем на 100 тысяч гривен
08 сентября 2025, 21:39Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу
08 сентября 2025, 21:27В Черкасской области прокуратура оспаривает аренду заказника "Лебединое озеро"
08 сентября 2025, 20:41Рецепты, направления от врача и план лечения теперь будут поступать в Дию
08 сентября 2025, 20:30На Днепропетровщине в поле уничтожили боевую часть российского дрона
08 сентября 2025, 20:15Житель Хмельницкой области посреди дня ограбил женщину в Тернополе
08 сентября 2025, 19:49В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
08 сентября 2025, 19:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »