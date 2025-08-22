19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
22 августа 2025, 01:05

Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков

22 августа 2025, 01:05
Фото: ГСЧС
Двое детей – 14-летний мальчик и 13-летняя девочка – пропали 15 августа после того, как вышли из дома в селе Верхняя Рожанка на Стрыйщине и отправились в направлении Сколе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Последний раз подростки выходили на связь 18 августа: юноша позвонил родителям и сказал, что с ними все хорошо. Впоследствии контакт с ними пропал.

К поискам подключились спасатели и правоохранители. Местность прочесывали пешком и с использованием беспилотников, кинологов и спецтехники. В общей сложности проверили более 31 гектара территории.

Утром 21 августа детей нашли в лесном массиве у горы Высокий Верх. Подростков вывели в село Волосянка и передали медикам для осмотра. К счастью, они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Напомним, 10 августа на Прикарпатье спасатели помогли заблудившемуся в горах туристу. Мужчина потерял ориентировку неподалеку от села Пробойновка Верховинского района.

