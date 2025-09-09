Фото: Національна поліція

На Рівненщині врятували 78-річну жінку, яка застрягла у болоті під час збору журавлини. Подія сталася неподалік селища Клесів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що місцеві мешканці помітили у багнюці знесилену літню жінку без свідомості та одразу повідомили працівників селищної ради. Ті, у свою чергу, звернулися до поліцейського офіцера громади.

Через важкодоступність місцевості дістатися до постраждалої на звичайному транспорті було неможливо. Правоохоронець оперативно організував квадроцикл та викликав швидку допомогу. Разом із медиками він ніс жінку на ношах понад 600 метрів до найближчого транспорту.

Пенсіонерку госпіталізували. За попередніми даними, її життю наразі нічого не загрожує.

Як з'ясувалося, жінка – мешканка Костополя. Вона пішла до лісу збирати журавлину й нікого з родичів не повідомила про свої плани. Оскільки проживає сама, зникнення не одразу помітили.

Нагадаємо, на Львівщині двоє підлітків кілька днів блукали в горах. Їх змогли знайти завдяки зусиллям рятувальників і правоохоронців. Для пошуків залучали піші патрулі, безпілотники, кінологів і спеціальну техніку. Загалом було обстежено понад 31 гектар території.