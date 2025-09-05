Фото: Нацполиция

Это произошло 23 апреля во время застолья. Там между 39-летним жителем областного центра и 44-летним хозяином дома произошла ссора, которая привела к трагедии

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Во время ссоры старший мужчина нанес не менее 12 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры на лестничную клетку и проводил сердечно-легочную реанимацию. Однако прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть 39-летнего ровенчанина.

Напавшего на потерпевшего задержали. Ему уже сообщили о подозрении, предусмотренном ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). При этом сам он вину не признает.

