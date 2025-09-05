16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 22:30

В Ровно ссора двух мужчин завершилась смертью

05 сентября 2025, 22:30
Фото: Нацполиция
Это произошло 23 апреля во время застолья. Там между 39-летним жителем областного центра и 44-летним хозяином дома произошла ссора, которая привела к трагедии

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Во время ссоры старший мужчина нанес не менее 12 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры на лестничную клетку и проводил сердечно-легочную реанимацию. Однако прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть 39-летнего ровенчанина.

Напавшего на потерпевшего задержали. Ему уже сообщили о подозрении, предусмотренном ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). При этом сам он вину не признает.

Напомним, в Киеве двое братьев будут судить за жестокое убийство. Во время застолья между мужчинами и знакомым возник конфликт. Фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в участок груди, спины и лица. От полученных травм погиб на месте.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
