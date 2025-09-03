Иллюстративное фото: из открытых источников

Фастовский горрайонный суд избрал меру пресечения 53-летнему мужчине, который устроил смертельную стрельбу в Фастове на Киевщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранта заключили под стражу сроком на два месяца. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

1 сентября злоумышленнику объявили подозрение за покушение на убийство двух человек, умышленное убийство и незаконное хранение оружия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, происшествие случилось 31 августа на одной из улиц Фастова. После конфликта с двумя мужчинами фигурант уехал домой за оружием и вернулся. Он несколько раз выстрелил в отца и 28-летнего сына. Младший мужчина умер в больнице, отец выжил, пока его жизни ничего не угрожает.