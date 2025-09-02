19:42  02 сентября
02 сентября 2025, 22:35

На Хакровщине 27-летнего мужчину убили ножкой от стола

02 сентября 2025, 22:35
Фото: Нацполиция
В Харьковской области ссора закончилась убийством. Теперь причастному грозит заключение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

1 сентября правоохранители получили сообщение об убийстве в квартире в Малиновской общине. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

"Предварительно установлено, что к нему пришел в гости 27-летний знакомый. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин нанес гостю многочисленные удары по голове ножкой от стола. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте", - сообщили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом — скорую вызвал уже после смерти.

драка убийство Харьковская область
01 сентября 2025
