16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 22:30

У Рівному сварка двох чоловіків завершилась смертю

05 вересня 2025, 22:30
Фото: Нацполіція
Це сталось 23 квітня під час застілля. Там у між 39-річним жителем обласного центру та 44-річним господарем оселі сталась сварка, яка призвела до трагедії

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Під час сварки старший чоловік завдав не менш ніж 12 ударів по голові та тілу. Від отриманих травм чоловік помер. Зловмисник витягнув потерпілого з квартири на сходову клітку та проводив серцево-легеневу реанімацію. Однак, медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть 39-річного рівнянина.

Того, хто напав на потерпілого, затримали. Йому вже повідомили про підозру,передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). При цьому сам він вину не визнає.

Нагадаємо, у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство. Під час застілля між чоловіками та їхнім знайомим виник конфлікт. Фігуранти завдали гостю ножем і каструлею понад двадцять ударів у ділянку грудей, спини та обличчя. Від отриманих травм він загинув на місці.

Побиття убивство Рівненська область
