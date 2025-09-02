Иллюстративное фото

В Кременчуге мужчину судили за подделку документов. Он полностью признал свою вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2025 года житель Кременчуга в телефонном разговоре предложил знакомому приобрести удостоверение спасателя. Целью было уклонение от мобилизации и представителей ТЦК и СП.

Клиент должен был сфотографироваться в военной форме работника ГСЧС в звании офицера. Впоследствии с этими фото злоумышленник изготовил удостоверение по имени "клиента". Поддельные документы он сделал с помощью компьютера и цветного принтера.

По этой схеме мужчина опубликовал еще шесть бланков удостоверений сотрудника ГСЧС, которые остались незаполненными. У него также нашли два пенсионных удостоверения на имя других лиц, три бланка пропусков Кременчугской районной военной администрации Полтавской области на перемещение во время комендантского часа по Кременчугскому району, 19 бланков Свидетельств о государственной поверке автоцистерны калиброванной ГП "Днепропетровский региональный государственный стандарт".

Свою вину он признал и заключил соглашение о признании виновности. Его осудили на 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Ранее сообщалось, что во Львовской области осудили жителя Золочевского района, который за деньги организовал незаконный выезд двух мужчин за границу. Он изготовил поддельные военные документы, благодаря которым их владельцы пытались выдать себя за военнослужащих в отпуске.