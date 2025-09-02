Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненській області перед судом постане 30-річний житель Здолбунова за напад на колишню співмешканку та викрадення дороговартісного годинника. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та наркотиків, але на шлях виправлення не став.

Інцидент стався ввечері, близько 22:00. За інформацією поліції, того дня зловмисник прийшов до колишньої співмешканки, аби з’ясувати стосунки. Під час конфлікту на сходовій клітці чоловік вкусив жінку за руку та вирвав із зап’ястя брендовий годинник вартістю близько 1800 євро, після чого втік.

Поліцейські карного розшуку оперативно розшукали нападника за місцем проживання. Його затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування завершено, матеріали справи передано до суду. Обтяжуючими обставинами кримінального провадження є рецидив злочину та вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Можливе покарання для обвинуваченого – від 7 до 10 років позбавлення волі.

