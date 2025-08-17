Иллюстративное фото

В Татарбунарах местная жительница во время конфликта с соседкой облила ее бензином. Затем она угрожала сжечь ее

Об этом сообщает BLIK, передает RegioNews.

В Одесской области женщина поссорилась с соседкой. Во время ссоры она вылила на ее лицо, тело и одежду литр дизельного горючего. Также она угрожала, что сожжет ее. Потерпевшая сбежала в свой дом и закрылась внутри, тем самым спасшись.

Суд назначил женщине наказание в виде пробационного надзора сроком один год.

Напомним, ранее на Буковине осудили мужчину за покушение на убийство бывшей гражданской жены и тещи. Он облил бензином и поджег двери дома бывшей тещи и гражданской жены. Его приговорили к 10 годам заключения.