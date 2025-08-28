14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 15:25

У Рівному оголосили підозру водію, який спричинив смертельну аварію у стані наркотичного сп’яніння

28 серпня 2025, 15:25
Фото: Національна поліція України
Триває розслідування смертельної аварії, яку спричинив водій під дією наркотиків, попри попередні заборони на керування авто

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному повідомили про підозру водію, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За даними слідства, 32-річний місцевий житель керував автомобілем Audi Q7 у стані наркотичного сп’яніння. Під час повороту ліворуч він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом Kawasaki, за кермом якого перебував 25-річний рівнянин.

Місце смертельної аварії в Рівному

Відомо, що підозрюваний неодноразово порушував правила дорожнього руху. Раніше його притягали до адміністративної відповідальності, зокрема й за ст.130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння). Крім того, чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами.

Унаслідок аварії мотоцикліста з тяжкими травмами доставили до реанімації. Лікарі кілька годин боролися за його життя, однак врятувати потерпілого не вдалося - він помер у лікарні.

Наразі слідчий повідомив водію позашляховика про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині у місті Боярка сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. 33-річний водій Yamaha спершу зіткнувся з велосипедистом, після чого врізався у два автомобілі, внаслідок чого загинув.

