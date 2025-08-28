Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала мужчину, который во время столкновения двух автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На Прикарпатье в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы три человека. Инцидент произошел 27 августа около 17:55 на дороге между селами Хомяковка и Марковцы Тисменицкой территориальной громады.

ДТП произошло между селами Хомяковка и Марковцы

Согласно данным полиции, 52-летний житель Черновицкой области, управляя автомобилем Audi Q5, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Citroën Berlingo под управлением 32-летнего мужчины из Коршевской громады. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Также пострадал пассажир автомобиля Audi, который также попал в медицинское учреждение.

В аварии пострадали три человека

В больнице полицейские проверили водителей на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что водитель "Audi" находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови зафиксировано 2,24 промилле алкоголя. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим.

