Фото: Национальная полиция

В городе Острог Ровенской области скончался 67-летний мужчина, которого во время конфликта ранил ножом его сын. Трагедия произошла 20 августа в селе Оженин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 38-летний местный житель во время ссоры ударил отца ножом в грудную клетку. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением, но, несмотря на усилия врачей, он умер в больнице через три дня.

Первоочередно уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Однако после смерти потерпевшего дело переквалифицировано по ч. 2 ст. 121 УК – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о новом подозрении.

Напомним, 20 августа в доме 67-летнего мужчины было застолье. Однако его сыну не разрешили присоединиться. 38-летний мужчина обиделся на отца и ударил его ножом в грудную клетку. Пенсионер был госпитализирован с ранением.