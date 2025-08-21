19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 19:37

В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца

21 августа 2025, 19:37
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области 38-летнего мужчину отправили в изолятор. Теперь ему грозит лишение свободы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Оженин. 20 августа в доме 67-летнего мужчины было застолье. Однако его сыну не разрешили присоединиться. 38-летний мужчина обиделся на отца и ударил его ножом в грудную клетку.

Пенсионер был госпитализирован с ранением. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Тернополе в больничном лифте произошел инцидент между двумя пациентами, завершившийся ножевым ранением. Выясняя отношения из-за долга, один из мужчин нанес другому серьезную травму, которая нуждалась в срочной операции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение Ровенская область
В Ровно 27-летнего мужчину взяли под арест за смертельное избиение знакомого
20 августа 2025, 17:40
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
15 августа 2025, 11:45
В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09
Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43
Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
21 августа 2025, 19:26
Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
21 августа 2025, 18:47
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »