В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
В Ровенской области 38-летнего мужчину отправили в изолятор. Теперь ему грозит лишение свободы
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в селе Оженин. 20 августа в доме 67-летнего мужчины было застолье. Однако его сыну не разрешили присоединиться. 38-летний мужчина обиделся на отца и ударил его ножом в грудную клетку.
Пенсионер был госпитализирован с ранением. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, в Тернополе в больничном лифте произошел инцидент между двумя пациентами, завершившийся ножевым ранением. Выясняя отношения из-за долга, один из мужчин нанес другому серьезную травму, которая нуждалась в срочной операции.
В Ровно 27-летнего мужчину взяли под арест за смертельное избиение знакомогоВсе новости »
20 августа 2025, 17:40На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
15 августа 2025, 11:45В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
21 августа 2025, 19:26Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
21 августа 2025, 18:47"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу