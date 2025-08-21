Фото: Нацполиция

В Ровенской области 38-летнего мужчину отправили в изолятор. Теперь ему грозит лишение свободы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Оженин. 20 августа в доме 67-летнего мужчины было застолье. Однако его сыну не разрешили присоединиться. 38-летний мужчина обиделся на отца и ударил его ножом в грудную клетку.

Пенсионер был госпитализирован с ранением. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

