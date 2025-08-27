07:59  27 серпня
На Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
00:55  27 серпня
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 07:57

Ніж у груди: на Рівненщині конфлікт між батьком і сином закінчився смертю

27 серпня 2025, 07:57
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Острог Рівненської області помер 67-річний чоловік, якого під час конфлікту поранив ножем його син. Трагедія сталася 20 серпня в селі Оженин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 38-річний місцевий житель під час сварки вдарив батька ножем у грудну клітку. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням, але попри зусилля лікарів він помер у лікарні через три дні.

Першочергово кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Однак після смерті потерпілого справу перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про нову підозру.

Нагадаємо, 20 серпня у будинку 67-річного чоловіка було застілля. Проте його сину не дозволили приєднатися. 38-річний чоловік образився на батька і вдарив його ножем у грудну клітку. Пенсіонера госпіталізували із пораненням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ніж ножове поранення батько лікарня конфлікт
Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем
26 серпня 2025, 07:48
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Чоловік, який обікрав готель у Києві під час блекауту, отримав сім років тюрми
27 серпня 2025, 09:45
На Чернігівщині почали тестувати нову систему повітряної тривоги
27 серпня 2025, 09:39
Росія запустила по Україні 95 ударних дронів: як відпрацювала ППО
27 серпня 2025, 09:32
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
27 серпня 2025, 09:16
Автомат, гранати та сотні набоїв: на Сумщині чоловік зберігав вдома бойовий арсенал
27 серпня 2025, 09:02
Масована атака на Полтавщину: пошкоджено енергетичне підприємство
27 серпня 2025, 08:51
На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів
27 серпня 2025, 08:49
Новий штам COVID-19 Stratus зафіксували у 16 пацієнтів на Львівщині
27 серпня 2025, 08:40
У Слов’янську з озера дістали тіло чоловіка
27 серпня 2025, 08:37
Росіяни вдарили по селу на Запоріжжі: пошкоджені будинки, постраждали дві людини
27 серпня 2025, 08:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »