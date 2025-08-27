Ніж у груди: на Рівненщині конфлікт між батьком і сином закінчився смертю

Фото: Національна поліція

У місті Острог Рівненської області помер 67-річний чоловік, якого під час конфлікту поранив ножем його син. Трагедія сталася 20 серпня в селі Оженин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 38-річний місцевий житель під час сварки вдарив батька ножем у грудну клітку. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням, але попри зусилля лікарів він помер у лікарні через три дні.

Першочергово кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Однак після смерті потерпілого справу перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про нову підозру.

