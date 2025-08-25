11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 14:45

В Днепре задержан 51-летний мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений горожанину

25 августа 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Новокодакском районе Днепра полиция задержала мужчину, которого подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре произошел смертельный конфликт между местными жителями, в результате которого погиб мужчина. Событие произошло 22 августа в Новокодакском районе города. Во время ссоры 51-летний подозреваемый нанес тяжелые удары своему знакомому. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался от полученных травм.

Полицейские отдела №1 Днепровского районного управления оперативно задержали нападающего. Согласно процедуре, мужчину взяли под арест в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По закону, санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и мотивы конфликта, закончившегося фатально.

Ранее сообщалось, в городе Южное Одесской области полиция задержала 25-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 43-летнего знакомого после конфликта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал смерть убийство уголовное дело конфликт задержание Днепр подозреваемый
В Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого сотрудники ТЦК устроили стрельбу: есть официальная реакция
25 августа 2025, 14:13
В Одесской области произошла резня: полиция задержала подозреваемого после побега
25 августа 2025, 12:39
В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
25 августа 2025, 10:59
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
На Днепропетровщине мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:44
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
25 августа 2025, 14:44
В Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого сотрудники ТЦК устроили стрельбу: есть официальная реакция
25 августа 2025, 14:13
В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории психбольницы
25 августа 2025, 14:02
На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб
25 августа 2025, 13:56
В Сумах в результате ночной атаки уничтожена почти целая улица
25 августа 2025, 13:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »