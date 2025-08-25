Фото: Национальная полиция Украины

В Новокодакском районе Днепра полиция задержала мужчину, которого подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре произошел смертельный конфликт между местными жителями, в результате которого погиб мужчина. Событие произошло 22 августа в Новокодакском районе города. Во время ссоры 51-летний подозреваемый нанес тяжелые удары своему знакомому. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался от полученных травм.

Полицейские отдела №1 Днепровского районного управления оперативно задержали нападающего. Согласно процедуре, мужчину взяли под арест в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По закону, санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и мотивы конфликта, закончившегося фатально.

