11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 19:27

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за смертельное избиение собственного брата

25 августа 2025, 19:27
Фото: иллюстративное
Инцидент рассматривался в контексте предыдущих уголовных правонарушений со стороны подсудимого

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья людей и за кражи. Последний раз его осудили в июне этого года к пяти годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства установлено, что действия мужчины были умышленными и привели к тяжким последствиям. Учитывая это, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу. Подсудимый или его защитники имеют право обжаловать решение суда в течение 30 суток.

Ранее сообщалось, во Львове правоохранители завершили расследование дела о тяжких телесных повреждениях, нанесенных во время конфликта. Следствие установило причастность молодого мужчины к нападению на львовянина с серьезными травмами.

Ровенская область смерть Избиение суд приговор лишение свободы
