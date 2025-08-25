В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за смертельное избиение собственного брата
Инцидент рассматривался в контексте предыдущих уголовных правонарушений со стороны подсудимого
Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья людей и за кражи. Последний раз его осудили в июне этого года к пяти годам лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства установлено, что действия мужчины были умышленными и привели к тяжким последствиям. Учитывая это, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу. Подсудимый или его защитники имеют право обжаловать решение суда в течение 30 суток.
