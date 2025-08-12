07:28  12 августа
12 августа 2025, 07:48

В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину

12 августа 2025, 07:48
Фото: полиция
Происшествие случилось ночью 10 августа в Днепровском районе Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ранее судимый за кражи 18-летний парень разбил окно в доме 71-летней женщины, проник внутрь помещения, избил хозяйку и изнасиловал ее.

У пенсионерки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы тела. Ее доставили в больницу.

Правоохранители оперативно задержали фигуранта и поместили в СИЗО. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование).

Злоумышленнику грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области осудили 30-летнего мужчину, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю соседку. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения.

