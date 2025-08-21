Фото: Нацполіція

У Рівненській області 38-річного чоловіка відправили в ізолятор. Тепер йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Оженин. 20 серпня у будинку 67-річного чоловіка було застілля. Проте його сину не дозволили приєднатися. 38-річний чоловік образився на батька і вдарив його ножем у грудну клітку.

Пенсіонера госпіталізували із пораненням. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Тернополі в лікарняному ліфті стався інцидент між двома пацієнтами, який завершився ножовим пораненням. З’ясовуючи стосунки через борг, один із чоловіків наніс іншому серйозну травму, що потребувала термінової операції.