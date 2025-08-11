Напал с ножом в лифте: в Тернополе двое мужчин устроили разборки в больнице

фото: Национальная полиция

Событие произошло в одной из больниц Тернополя, где проходят лечение пострадавший и злоумышленник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На линию 102 поступило сообщение о том, что на территории медицинского учреждения один пациент нанес телесное повреждение другому. По предварительным данным, между 38-летним харьковчанином и 24-летним уроженцем Житомирской области возник конфликт из-за невозвращенных денег. Выяснять отношения мужчины принялись в больничном лифте. В какой-то момент харьковчанин ударил ножом оппонента, причинив проникающее ранение брюшной полости. Потерпевший был немедленно прооперирован.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню: во время ссоры 26-летний мужчина схватил нож и нанес им ранение 35-летнему оппоненту. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.