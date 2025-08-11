13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 13:28

Напал с ножом в лифте: в Тернополе двое мужчин устроили разборки в больнице

11 августа 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Событие произошло в одной из больниц Тернополя, где проходят лечение пострадавший и злоумышленник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На линию 102 поступило сообщение о том, что на территории медицинского учреждения один пациент нанес телесное повреждение другому. По предварительным данным, между 38-летним харьковчанином и 24-летним уроженцем Житомирской области возник конфликт из-за невозвращенных денег. Выяснять отношения мужчины принялись в больничном лифте. В какой-то момент харьковчанин ударил ножом оппонента, причинив проникающее ранение брюшной полости. Потерпевший был немедленно прооперирован.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню: во время ссоры 26-летний мужчина схватил нож и нанес им ранение 35-летнему оппоненту. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь ножевое ранение полиция лифт мужчина
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы
08 августа 2025, 15:09
Стрельбу на детской площадке в Тернополе устроили подростки
08 августа 2025, 10:15
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 16:21
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера
11 августа 2025, 17:07
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины
11 августа 2025, 16:07
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »