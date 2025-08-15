Иллюстративное фото

Инцидент произошел в Павлограде. В состоянии опьянения женщина вонзила мужчину нож в спину. Теперь она предстала перед судом

Переселенка из Угледара пришла к подруге в гости. Вместе они пили алкогольные напитки. Вскоре рядом оказался мужчина, с которым женщина начала ссориться. На суде она рассказала, что нарезала помидоры, а потом он стал приближаться с угрозами, и она ударила его в спину для самозащиты.

Мужчина выжил. На суде он сказал, что женщина пришла в гости к его девушке. При этом он помнит алкоголь, но не помнит момента с ударом.

Суд признал женщину виновной. Ей назначен наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с испытательным сроком в три года.

