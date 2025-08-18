Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, убившего своего знакомого. Теперь его поместили в изолятор временного содержания

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 августа в селе Подгайцы. В кафе произошел конфликт между 52 и 41-летними мужчинами. В ходе ссоры младший достал из сумки нож и нанес "оппоненту" несколько ударов в грудь. Впоследствии он скрылся.

Из-за ранения потерпевший потерял сознание. Очевидцы доставили его в больницу. Однако, к сожалению, врачи констатировали смерть. Правоохранители разыскали 41-летнего злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Его одежда была в крови.

Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

