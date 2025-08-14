Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей знакомой. Тело женщины нашли местные жители, которые сразу сообщили об этом в полицию.

Следователи установили, что между подозреваемым и 40-летней потерпевшей возникла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник покинул место преступления и пытался избежать ответственности.

Сотрудники Криворожского районного управления полиции оперативно выяснили местонахождение подозреваемого. Оказалось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи готовят материалы для суда, где будет избрана мера пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Днепропетровской области во время бытовой ссоры мужчина смертельно ранил ножом свою сожительницу. Женщина, которой было 45 лет, скончалась на месте до приезда медиков.