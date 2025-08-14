В Кривом Роге 45-летний злоумышленник во время ссоры нанес женщине многочисленные удары
По данным следствия, трагический инцидент произошел утром 12 августа в одном из модульных укрытий Покровского района
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей знакомой. Тело женщины нашли местные жители, которые сразу сообщили об этом в полицию.
Следователи установили, что между подозреваемым и 40-летней потерпевшей возникла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник покинул место преступления и пытался избежать ответственности.
Сотрудники Криворожского районного управления полиции оперативно выяснили местонахождение подозреваемого. Оказалось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи готовят материалы для суда, где будет избрана мера пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 13 мая в Днепропетровской области во время бытовой ссоры мужчина смертельно ранил ножом свою сожительницу. Женщина, которой было 45 лет, скончалась на месте до приезда медиков.