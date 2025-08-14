14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 16:30

В Кривом Роге 45-летний злоумышленник во время ссоры нанес женщине многочисленные удары

14 августа 2025, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

По данным следствия, трагический инцидент произошел утром 12 августа в одном из модульных укрытий Покровского района

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей знакомой. Тело женщины нашли местные жители, которые сразу сообщили об этом в полицию.

Следователи установили, что между подозреваемым и 40-летней потерпевшей возникла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник покинул место преступления и пытался избежать ответственности.

Сотрудники Криворожского районного управления полиции оперативно выяснили местонахождение подозреваемого. Оказалось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи готовят материалы для суда, где будет избрана мера пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Днепропетровской области во время бытовой ссоры мужчина смертельно ранил ножом свою сожительницу. Женщина, которой было 45 лет, скончалась на месте до приезда медиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал убийство полиция задержание Днепропетровская область Кривой Рог
В Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество
14 августа 2025, 15:17
Пара из Кривого Рога пыталась переправить военнообязанного за 12 тыс. долл через границу
14 августа 2025, 14:40
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
14 августа 2025, 14:29
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны
14 августа 2025, 16:31
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Сделал фейковое задержание, чтобы спасти друга от мобилизации: в Харькове судили бывшего правоохранителя
14 августа 2025, 16:10
В Украине будут судить российского олигарха, завладевшего имуществом Львовского автобусного завода
14 августа 2025, 15:55
На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию
14 августа 2025, 15:39
В Украину вернули 84 пленных, среди них – военные и гражданские
14 августа 2025, 15:27
Екатерина Остапчук похвасталась брендовым кольцом от мужа
14 августа 2025, 15:21
В Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество
14 августа 2025, 15:17
Житель Запорожской области после работы на рашистов пытался мобилизоваться в ВСУ
14 августа 2025, 15:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »