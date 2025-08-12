Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове 66-летней женщине, которая задушила своего 44-летнего сына избрали строжайшую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 66-летней львовянки, подозреваемой в умышленном убийстве собственного сына.

По данным следствия, в мае этого года женщина убила 44-летнего мужчину, с которым проживала вместе. Он имел инвалидностью и злоупотреблял алкоголем, что приводило к частым конфликтам между ними.

Во время очередной ссоры мать нанесла сыну телесные повреждения, сломала ребра и задушила его. Чтобы скрыть преступление, она вызвала скорую, заявив, что сын "не дышит". Прибывшие медики констатировали смерть.

Женщину задержали. По ходатайству прокурора, ей избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.