18 серпня 2025, 17:45

На Рівненщині чоловік вбив односельця ножем

18 серпня 2025, 17:45
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого. Тепер його помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 серпня в селі Підгайці. У кафе стався конфлікт між 52 та 41-річними чоловіками. В ході сварки молодший дістав із сумки ніж та завдав "опоненту" декілька ударів в груди. Згодом він втік.

Через поранення потерпілий знепритомнів. Очевидці доставили його до лікарні. Проте, на жаль, лікарі констатували смерть. Правоохоронці розшукали 41-річного зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Його одяг був у крові.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина. Їй обрали найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

