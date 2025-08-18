На Рівненщині чоловік вбив односельця ножем
Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого. Тепер його помістили до ізолятора тимчасового тримання
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 16 серпня в селі Підгайці. У кафе стався конфлікт між 52 та 41-річними чоловіками. В ході сварки молодший дістав із сумки ніж та завдав "опоненту" декілька ударів в груди. Згодом він втік.
Через поранення потерпілий знепритомнів. Очевидці доставили його до лікарні. Проте, на жаль, лікарі констатували смерть. Правоохоронці розшукали 41-річного зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Його одяг був у крові.
Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
