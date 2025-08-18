Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого. Тепер його помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 серпня в селі Підгайці. У кафе стався конфлікт між 52 та 41-річними чоловіками. В ході сварки молодший дістав із сумки ніж та завдав "опоненту" декілька ударів в груди. Згодом він втік.

Через поранення потерпілий знепритомнів. Очевидці доставили його до лікарні. Проте, на жаль, лікарі констатували смерть. Правоохоронці розшукали 41-річного зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Його одяг був у крові.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

