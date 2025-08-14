Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в мае в селе Горбаков. 24-летний внук жил с 69-летним дедушкой. В один ден между ними произошел конфликт. Во время ссоры внук ударил пожилого мужчину три раза деревянной скалкой в область головы. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Внуку объявили о подозрении. Ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, но впоследствии суд изменил это на домашний арест.

