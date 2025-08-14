19:59  14 августа
14 августа 2025, 20:55

В Ровенской области внук до смерти избил дедушку

14 августа 2025, 20:55
Фото: Нацполиция
В Ровенской области будут судить 24-летнего местного жителя. Он нанес своему дедушке смертельные удары

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в мае в селе Горбаков. 24-летний внук жил с 69-летним дедушкой. В один ден между ними произошел конфликт. Во время ссоры внук ударил пожилого мужчину три раза деревянной скалкой в область головы. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Внуку объявили о подозрении. Ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, но впоследствии суд изменил это на домашний арест.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил жену. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
07 августа 2025
