57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
Мужчину из Житомирщины задержали по "горячим следам" после убийства
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 57-летнего жителя Днепра. По версии следствия, мотивом преступления стало завладение микроавтобусом потерпевшего.
30-летний мужчина из Житомирской области организовал встречу с пострадавшим под видом "перевозки" родственников. Во время встречи он задушил автовладельца, а тело спрятал в лесополосе в фортификационном сооружении. Сам микроавтобус преступник отвез в ангар.
Правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Ему грозит до 15 лет тюрьмы за убийство.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим противоправным действиям. Расследование продолжается.
