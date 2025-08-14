Фото: Национальная полиция Украины

Мужчину из Житомирщины задержали по "горячим следам" после убийства

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 57-летнего жителя Днепра. По версии следствия, мотивом преступления стало завладение микроавтобусом потерпевшего.

Мотив преступления - завладение микроавтобусом

30-летний мужчина из Житомирской области организовал встречу с пострадавшим под видом "перевозки" родственников. Во время встречи он задушил автовладельца, а тело спрятал в лесополосе в фортификационном сооружении. Сам микроавтобус преступник отвез в ангар.

Правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Ему грозит до 15 лет тюрьмы за убийство.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим противоправным действиям. Расследование продолжается.

