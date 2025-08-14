17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 18:00

57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении

14 августа 2025, 18:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Мужчину из Житомирщины задержали по "горячим следам" после убийства

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 57-летнего жителя Днепра. По версии следствия, мотивом преступления стало завладение микроавтобусом потерпевшего.

Мотив преступления - завладение микроавтобусом

30-летний мужчина из Житомирской области организовал встречу с пострадавшим под видом "перевозки" родственников. Во время встречи он задушил автовладельца, а тело спрятал в лесополосе в фортификационном сооружении. Сам микроавтобус преступник отвез в ангар.

Правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Ему грозит до 15 лет тюрьмы за убийство.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим противоправным действиям. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге мужчина несколько раз ударил ножом в живот свою внучку. Пострадавшую с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Днепр Днепропетровская область подозреваемый микроавтобус криминал
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
Мужчина в Кривом Роге несколько раз ударил ножом в живот свою внучку
14 августа 2025, 16:41
В Кривом Роге 45-летний злоумышленник во время ссоры нанес женщине многочисленные удары
14 августа 2025, 16:30
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16
Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
14 августа 2025, 17:13
Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »