Фото: полиция

В среду, 13 августа, среди дня возле многоэтажки в Александровском районе Запорожья двое мужчин в балаклавах стреляли в гражданина и пытались скрыться

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Потерпевший получил ранение руки. Полиция ввела специальную операцию и ориентировала на розыск все наряды.

Одного из стрелков задержали возле места происшествия, когда он пытался спрятаться в подъезде. Меньше чем через час патрульные обнаружили автомобиль нападающих и задержали еще одного злоумышленника в другом районе города. Поиск других причастных продолжается.

Дело расследуют как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Полиция призывает свидетелей сообщать любую информацию на номер 102.

