14 серпня 2025, 20:55

На Рівнещині онук до смерті побив дідуся

14 серпня 2025, 20:55
Фото: Нацполіція
У Рівненській області будуть судити 24-річного місцевого жителя. Він завдав своєму дідусю смертельні удари

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у травні в селі Горбаків. 24-річний онук жив з 69-річним дідусем. В один ден між ними стався конфлікт. Під час сварки онук вдарив літнього чоловіка три рази дерев’яною качалкою в область голови. Від отриманих травм потерпілий через декілька днів помер у лікарні.

Онуку оголосили про підозру. Йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. Крім того, йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб, але згодом суд змінив це на домашній арешт.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив дружину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

