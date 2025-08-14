Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у травні в селі Горбаків. 24-річний онук жив з 69-річним дідусем. В один ден між ними стався конфлікт. Під час сварки онук вдарив літнього чоловіка три рази дерев’яною качалкою в область голови. Від отриманих травм потерпілий через декілька днів помер у лікарні.

Онуку оголосили про підозру. Йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. Крім того, йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб, але згодом суд змінив це на домашній арешт.

