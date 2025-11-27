Иллюстративное фото

В Прикарпатье сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК. Речь идет о смерти военнообязанного во время медицинского осмотра

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, мужчина с другими гражданами отправился на военно-врачебную комиссию. Там он отказался от прохождения флюорографии. В ответ на это подполковник намеренно нанес ему по меньшей мере пять ударов, прицельно в район паха.

В результате избиения пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, требовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

"Должностному лицу сообщено о подозрении за превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу без права залога", - сообщили в прокуратуре.

