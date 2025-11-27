11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 15:15

Пять ударов в район паха: на Прикарпатье военный ТЦК жестоко избил военнообязанного

27 ноября 2025, 15:15
Иллюстративное фото
В Прикарпатье сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК. Речь идет о смерти военнообязанного во время медицинского осмотра    

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, мужчина с другими гражданами отправился на военно-врачебную комиссию. Там он отказался от прохождения флюорографии. В ответ на это подполковник намеренно нанес ему по меньшей мере пять ударов, прицельно в район паха.

В результате избиения пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, требовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

"Должностному лицу сообщено о подозрении за превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу без права залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киеве во время "бусификации" парень получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он скончался в больнице.

