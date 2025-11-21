В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
В Полтавском ТЦК заявили о стычке двух женщин с военнослужащими
Об этом сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
По его словам, в результате толкотни с двумя женщинами один из военнослужащих попал под авто ТЦК и получил перелом ноги.
Полтава, 20 ноября 2025 года. Горожане смелы и ломают ногу военнослужащему своих собственных вооруженных сил. При исполнении им обязанностей военной службы", – говорится в сообщении.
В ТЦК уточнили, что при выполнении группой оповещения служебных задач неизвестные женщины сначала пытались препятствовать им выполнять служебные обязанности, а затем "одна из них толкнула сержанта Вооруженных Сил Украины под автомобиль так, что тот переехал ему ногу".
На место происшествия вызвали наряд патрульной полиции и экстренную медицинскую помощь.
Как сообщалось, в Полтавской области в конце октября мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК. Событие произошло в Кременчуге.