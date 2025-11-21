В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу

иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавском ТЦК заявили о стычке двух женщин с военнослужащими

Об этом сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

По его словам, в результате толкотни с двумя женщинами один из военнослужащих попал под авто ТЦК и получил перелом ноги.

Полтава, 20 ноября 2025 года. Горожане смелы и ломают ногу военнослужащему своих собственных вооруженных сил. При исполнении им обязанностей военной службы", – говорится в сообщении.

В ТЦК уточнили, что при выполнении группой оповещения служебных задач неизвестные женщины сначала пытались препятствовать им выполнять служебные обязанности, а затем "одна из них толкнула сержанта Вооруженных Сил Украины под автомобиль так, что тот переехал ему ногу".

На место происшествия вызвали наряд патрульной полиции и экстренную медицинскую помощь.

Как сообщалось, в Полтавской области в конце октября мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК. Событие произошло в Кременчуге.