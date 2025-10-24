08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 10:42

В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице

24 октября 2025, 10:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице во время мобилизации избили парня

Как передает RegioNews, об этом сообщила журналистка Дарья Трунова.

"Если бы я не слышала эту историю лично и это не были бы мои друзья, не поверила бы, что такое возможно. Поэтому прошу огласки! Итак. Мои друзья сына Олег Сопин и Larisa Sopina сына мобилизовали. Ну как, нельзя говорить "бусифицировали", но так и было", – написала она.

Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. В это время он проходил ВЛК. На следующий день родителям уже позвонили из больницы, что у парня закрытая черепномозговая травма настолько серьезна, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.

Впоследствии стало известно, что парень скончался в больнице.

Напомним, двоих полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ТЦК мобилизация смерть
В Киеве во время атаки РФ повреждена квартира заместителя начальника Полтавской ОВА
23 октября 2025, 16:59
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
23 октября 2025, 13:48
В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября 2025, 09:52
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК
24 октября 2025, 11:52
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Фронт трещит по швам
24 октября 2025, 10:50
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49
Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
24 октября 2025, 09:23
С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »