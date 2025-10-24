В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице
В столице во время мобилизации избили парня
Как передает RegioNews, об этом сообщила журналистка Дарья Трунова.
"Если бы я не слышала эту историю лично и это не были бы мои друзья, не поверила бы, что такое возможно. Поэтому прошу огласки! Итак. Мои друзья сына Олег Сопин и Larisa Sopina сына мобилизовали. Ну как, нельзя говорить "бусифицировали", но так и было", – написала она.
Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. В это время он проходил ВЛК. На следующий день родителям уже позвонили из больницы, что у парня закрытая черепномозговая травма настолько серьезна, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.
Впоследствии стало известно, что парень скончался в больнице.
Напомним, двоих полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест.